Madagascar: plus de la moitié des assujettis n’ont pas déclaré leur patrimoine

A Madagascar, ce 1er juin 2017 sonnait la date limite de déclaration de patrimoine. Environ 8 000 Malgaches, parmi lesquels les membres du gouvernement, les parlementaires, préfets, chefs de régions, maires, magistrats, inspecteurs, officiers de police judiciaire, auraient dû envoyer au Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) ce document obligatoire. « Auraient », car on apprend que plus de la moitié des assujettis n'ont pas donné signe de vie. Un mauvais signal dans la bataille engagée par l'Etat pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite.

« Promouvoir la transparence, garantir l'intégrité des serviteurs de l'Etat, et affermir la confiance du public envers les institutions » : tels sont les objectifs de cette déclaration de patrimoine énoncés dans la loi anticorruption votée en juillet dernier et à laquelle doivent se conformer près de 8 000 personnes, sélectionnées d'après les fonctions qu'elles occupent. Le but : veiller à ce que celles-ci ne tirent pas profit de leur fonction pour s'enrichir illicitement.

Pourtant, après avoir repoussé plusieurs fois la date limite de dépôt de déclaration du patrimoine, le Bureau Indépendant Anti-Corruption annonce n'avoir reçu que 60 à 70% des déclarations, sur les plus de 8 000 attendues. Deux ministres font partie des « retardataires ».

Un mauvais signal pour un gouvernement qui affirme vouloir mener de front cette bataille pour la transparence et contre la corruption. Hélas, « beaucoup d'assujettis ne seraient pas au courant qu'ils sont concernés par la déclaration », affirme le directeur général du Bianco.

Les premières poursuites devraient débuter ces prochains jours. Les « étourdis » recevront d'abord une lettre de relance et auront un délai supplémentaire de deux mois pour envoyer leur déclaration, avant une éventuelle audition.

Ainsi, le nouveau texte de loi permet désormais au Bianco de déclencher seul une procédure de sanction envers les non déclarants et les rédacteurs de fausse déclaration. Un fait punissable de six mois à 5 ans d'emprisonnement.

