RDC: grève des médecins après l’assassinat d’un de leurs confrères

En République démocratique du Congo (RDC), voilà deux jours, ce dimanche 4 juin, que les médecins du Nord-Kivu ont entamé une grève générale. Ils protestent contre l’insécurité et l'assassinat de l'un de leurs confrères, Deo Chiza Rumesha, abattu mardi dernier, sur son lieu de travail, l'hôpital de Mweso.

Pour les médecins de la région, l’assassinat du Dr Deo Chiza Rumesha est la preuve d'une insécurité grandissante qui vise le personnel médical dans les Kivus et à laquelle les autorités doivent trouver une réponse.

Joint par RFI, le Dr Barry Katembo, président du Conseil provincial de l'ordre des médecins, il est temps que le gouvernement agisse.

« C’est la énième fois que nous sommes en train d’être la cible de ces assassinats. Pas plus tard qu’il y a quelques mois, des médecins étaient assassinés au Sud-Kivu et nous avions même observé trois jours de deuil national. Voilà aujourd’hui que c’est le Nord-Kivu qui vient de subir le même sort alors que nous avions demandé, encore une fois, au gouvernement ou à l’autorité, de pouvoir s’assumer dans la sécurisation des personnes et plus particulièrement les médecins qui sont devenus la cible de ces actes ignobles d’assassinats », s'indigne-t-il.

Après l'engagement reçu par les autorités qu'une enquête a été ouverte sur la mort de leur confrère, les médecins ont décidé d'alléger leur grève et d'assurer un service minimum pour les urgences et les gardes, à partir de ce dimanche jusqu'à mercredi prochain.