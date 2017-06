L'Afrique du Sud est-elle à l'abri d'un attentat terroriste?

L'Afrique du Sud est-elle à l'abri des attentats terroristes ? Les attaques de Londres ont relancé la question dans le pays. Selon le gouvernement sud-africain, une centaine de Sud-Africains seraient partis rejoindre l'organisation Etat islamique ces dernières années. Et selon un rapport publié il y a 2 semaines par l'Institut pour les études de sécurité, plus de la moitié d'entre eux seraient rentrés au cours de la dernière année. Représentent-ils un danger pour l'Afrique du Sud ?

Depuis deux ans, l'ambassade américaine de Pretoria met en garde contre de possibles attaques terroristes sur le territoire sud-africain. Selon l'Institut pour les études de sécurité, entre 60 et 100 Sud-Africains auraient rejoint l'organisation Etat islamique ces dernières années. Il s'agirait principalement de familles parties vivre sous le califat.

Près de la moitié d'entre eux seraient rentrés ces 12 derniers mois, déçus. Mais leur profil est très différent des combattants européens, selon Raeesah Cachalia, chercheuse à l'institut auteur du rapport. « Il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont également partis, et a priori dont la motivation était de vivre sous le califat, et pas nécessairement de combattre, explique-t-elle. Et je pense que c'est la grosse différence avec la France, où de jeunes hommes sont partis avec pour but de faire le jihad. »

Les Sud-Africains partis rejoindre l'organisation jihadiste, souvent issus de milieux socioéconomiques relativement stables, ne sont pas marginalisés dans leur propre pays, la communauté musulmane étant intégrée. « Le ressentiment qu'il pouvait y avoir était vis-à-vis des gouvernements occidentaux, à cause de leur politique étrangère envers la Palestine ou l'Irak », ajoute Raeesah Cachalia.

Enfin, l'Afrique du Sud étant une démocratie, « ceux qui ont rejoint l'organisation Etat islamique ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient opprimés politiquement ou religieusement. Leur départ était vraiment motivé par une volonté de se forger une identité musulmane », conclut la chercheuse. Selon les auteurs du rapport, les risques d'un attentat sur le territoire sont donc moindres.

En revanche, ils mettent en garde contre une seconde vague de retour qui va s'opérer dans les mois qui viennent, en raison d'un recul du groupe Etat islamique. Des revenants qui seront plus à même de recruter dans le pays ou de commettre un attentat contre des intérêts occidentaux tels que des ambassades étrangères.