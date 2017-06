Génocide au Rwanda: les rescapés témoignent au mémorial de la Shoah à Paris

Les Cahiers de mémoire, Kigali, 2014 ont été présentés officiellement ce dimanche 4 juin 2017, au mémorial de la Shoah à Paris. Cet ouvrage, paru fin mars 2017, regroupe des témoignages de rescapés du génocide rwandais. Des rescapés qui ont écrit eux-mêmes leur histoire au cours d'ateliers d'écriture collectifs qui ont eu lieu à Kigali, en 2014.

Pendant près d'un an, à Kigali, quinze rescapés du génocide ont travaillé ensemble à écrire leurs mémoires, leur vie avant, pendant et après le génocide. Des séances d'écriture et de lecture à haute voix, entrecoupées d'échanges entre les participants.

Florence Prud'Homme est à l'origine de l'initiative. Elle a attendu avant de la proposer : « En général, c’est impossible à faire dans un délai très court après un génocide. Mais vingt ans, je me suis dit que peut-être qu’on pouvait créer un atelier mémoire. Et effectivement, cela a recueilli l’accord des rescapés ».

Une thérapie

Annonciatia Mukamujéma a été séduite par l'idée. Ecrire son Cahier de mémoires a tout d'abord été une thérapie, avant de devenir bien plus encore : « En écrivant, je ne pensais pas que ce serait un cahier de l’histoire, mais, je pense, peut-être, on peut s’en servir. S’il y a quelqu’un, un Rwandais, qui veut écrire l’histoire du Rwanda, il peut s’en servir ».

L'ouvrage les Cahiers de mémoire, Kigali, 2014 est disponible à la librairie du mémorial de la Shoah à Paris. Vous pouvez aussi le commander auprès de votre libraire en France, où vous adressez à la maison d'édition Classiques Garnier.