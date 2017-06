Législatives: les tendances des 9e et 10e circonscriptions des Français de l’étranger

Avec une semaine d'avance, les électeurs des 9e et 10e circonscriptions des Français de l'étranger, dans les circonscriptions du Moyen-Orient et d'Afrique, ont voté ce dimanche. Les premières tendances sont en train de tomber, même si les premiers chiffres ne sont pas encore officiels.

Les chiffres officiels du vote des Français de l’étranger pour ce premier tour des élections législatives doivent être annoncés officiellement ce lundi soir. Mais des tendances circulent déjà, notamment pour les 9e et 10e circonscriptions, soit le Moyen-Orient et l’Afrique.

Tout d’abord concernant la participation. Dans la 9e circonscription - Maghreb et Afrique de l'Ouest - le taux de participation est de 14,22%, contre 17,22% en 2012. Dans la 10e, il est de 19,45% contre 23,28% en 2012. Des taux assez faibles.

Dans la 9e circonscription, Leila Aïchi, divers droite et qui se réclame de la République en marche, arrive, selon des chiffres non officiels, en tête avec 20,34% des voix. Elle sera lors du second tour face à M'jid El Guerrab, de la majorité présidentielle, qui a fait 18,99%. A noter que ce second tour verra donc s'affronter deux candidats qui se revendiquent de la République en marche sans avoir été officiellement investis.

Enfin dans la 10e circonscription, Amal Amélia Lakrafi de la REM devance largement le député sortant Alain Marsaud, Les Républicains, avec 59,99% des voix contre 18,89%. Il y aura tout de même un second tour, car Amal Amélia Lakrafi n'a pas recueilli les 25% d'inscrits.

Dans ces deux circonscriptions, qui regroupent 65 pays, il y avait 38 candidats en lice lors de ce premier tour.