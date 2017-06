Afrique du Sud: un gigantesque incendie menace la ville de Knysna

En Afrique du Sud, après la tempête qui s’est abattue sur la région du Cap cette semaine, faisant au moins neuf morts, c’est un immense feu qui ravage depuis mardi la ville de Knysna. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées.

Depuis ce mercredi après-midi, près de 10 000 personnes ont été évacuées de Knysna, une ville touristique située à 400 kilomètres du Cap et entourée de parcs nationaux. L’incendie continue sa progression. Les vents sont particulièrement violents en raison de la tempête qui sévit dans la région et les pompiers n’arrivent pas à contenir les flammes. Impossible également d’utiliser des hélicoptères pour lutter contre le feu.

Ce jeudi matin, l’incendie, principalement situé sur les collines autour de Knysna, se rapprochait du centre-ville. Les routes vers le centre ont été coupées et plus de 150 soldats de l’armée ont été déployés pour éviter tout pillage. A la mi-journée, ce jeudi, le bilan était de neuf morts et plus d’une centaine d’habitations détruites. Les autorités sont particulièrement inquiètes, car des rafales de vent sont prévues jusqu’à au moins demain matin.