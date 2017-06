Le président Macron reçoit Alassane Ouattara à l'Elysée

Alassane Ouattara est reçu à l'Elysée ce dimanche 11 juin. Après avoir rempli son devoir civique au Touquet dans le nord de la France, le président Emmanuel Macron recevra le chef de l'Etat ivoirien dans l'après-midi, en tête-à-tête.

Si Alassane Ouattara n'est pas le premier chef d'Etat africain que rencontre le président Emmanuel Macron, il est le premier à être reçu à l'Elysée. « C'est une marque de considération importante », note une source diplomatique.

Alors que la Côte d'Ivoire fera son entrée au Conseil de sécurité des Nations unies en 2018, les questions de sécurité et de lutte anti-terroriste seront sur la table. Mais l'essentiel des discussions devrait porter sur la coopération économique. La France est en effet le deuxième partenaire économique de la Côte d'Ivoire après le Nigeria et compte près de 700 entreprises implantées dans le pays. Parmi les dossiers en suspens, le « métro » d'Abidjan, projet d'un milliard d'euros porté par un consortium d'entreprises dont fait partie le géant français Bouygues, mais à l'arrêt depuis des mois en raison de désaccords entre le consortium et le gouvernement.

La situation de la zone Franc et l'état des lieux du contrat de désendettement et de développement conclu avec Paris pourraient aussi faire partie des discussions. Actuellement, la Côte d'Ivoire connaît des revendications sociales grandissantes et une conjoncture budgétaire difficile due à la chute de plus d'un tiers des cours du cacao. Paris est d'ailleurs l’une des étapes de la tournée internationale destinée notamment à mobiliser les banques ou investisseurs en vue de l'emprunt obligataire d'un milliard d'euros. Après l'Elysée, la délégation ivoirienne s'envolera pour l'Allemagne où elle participera à la conférence préparatoire au G20 lundi et mardi.

De son côté l'organisation Survie s'insurge contre cette visite d’Alassane Ouattara à l'Elysée et déplore : « Le nouvel exécutif maintient sans surprise la ligne politique française sur la Côte d’Ivoire qui prévaut depuis Jacques Chirac ».