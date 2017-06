Libye: Seïf al-Islam aurait quitté Zintan

En Libye, Seïf al-Islam Kadhafi est libéré. C'est en tout cas ce qu'a annoncé samedi soir 10—juin un groupe armé de Zintan, la ville où le fils du leader libyen était détenu depuis novembre 2011. Seïf al-Islam Kadhafi aurait bénéficié de la loi d'amnistie. Ce n'est pas la première fois que la libération du fils du colonel Kadhafi est annoncée, mais cette fois il semble qu'il ait quitté Zintan.

« Nous avons décidé de relâcher Seïf al-Islam Kadhafi qui est libre et nous confirmons qu'il a quitté Zintan le jour de sa libération, le 14 du mois de ramadan », indique le communiqué de la Brigade Abou Baqr al-Sadiq publié, samedi, sur sa page Facebook.

La brigade qui détenait Seïf al-Islam Kadhafi dit l'avoir libéré conformément à une nouvelle loi d'amnistie édictée par le gouvernement de l'est libyen - soutenu par les Emirats arabes unis et l'Egypte et basé à al-Baida - rival du gouvernement libyen d’union nationale (GNA) basé à Tripoli et parrainé par les Nations unies.

Contacté par l'AFP, son avocat britannique, Karim Khan, ne se dit pas en mesure de confirmer ces informations. En revanche, son avocat libyen, Khaled al Zaidi, confirme à CNN que Seif al-Islam Kadhafi a quitté Zintan mais refuse néanmoins de révéler la destination invoquant des raisons de sécurité.

Plusieurs médias libyens affirment, quant à eux, que le fils de Mouammar Khadafi pourrait se trouver à al-Baida, sans qu’il nous soit possible de le confirmer.

Seïf al-Islam Kadhafi avait été capturé un mois après la mort de son père, en novembre 2011. En 2015 un tribunal de Tripoli l'avait condamné à mort, en son absence, pour crimes de guerre. Quant à la Cour Pénale internationale, elle le réclame toujours.