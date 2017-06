G5 Sahel: Moussa Faki Mahamat demande le soutien de la communauté internationale

Je reviens d'une visite d'une semaine dans les pays du G5 Sahel, qui font face au terrorisme et à la criminalité transfrontalière. C'est pratiquement les zones soit de passage, soit d'origine de la migration. Je me félicite de l'initiative prise par les Etats du G5 Sahel de mettre en place une force conjointe. Ces cinq Etats ont décidé de mettre en place une force de 5000 hommes. Le dossier est actuellement sur la table du Conseil de sécurité pour obtenir un mandat. C'est une initiative qui a besoin et qui mérite d'être soutenue par l'ensemble de la communauté internationale. [Les pays du G5] n'ont pas les moyens, ils ont les hommes.