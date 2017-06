Tunisie: les ONG rappelées à l'ordre sur leur financement

Dans un bref communiqué diffusé lundi 12 juin, la présidence tunisienne a donné un mois aux ONG pour publier le détail de leurs aides financières reçues de l'étranger sous peine de suspension. C'est ce que prévoit une loi votée en 2011 mais elle est très mal appliquée jusqu'à présent. On estime que seules quelques centaines d'associations sur plus de 18—000 recensées sont en règle. Pour l'analyste Selim Kharrat, l'objectif ce rappel à l'ordre n'est pas une surprise, il s'inscrit dans la continuité des récentes mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la corruption et le terrorisme.

Le gouvernement voudrait affirmer sa bonne volonté de lutter contre la corruption, il y a une espèce de campagne qui a été lancée il a quatre semaines... Selim Kharrat

L’autre crainte c'est le délai très court, un mois, y compris pour les autorités qui risquent selon Selim Kharrat d'être débordées et dans l'incapacité de faire appliquer cet ultimatum et pourrait donc choisir les associations plus spécifiquement visées.