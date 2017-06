Pourquoi l’accès à Facebook est perturbé au Mali?

Au Mali cela fait deux jours que l'accès au réseau social Facebook est perturbé voire impossible. Des perturbations qui surviennent alors qu'une grande manifestation contre le projet de réforme de la Constitution doit avoir lieu samedi 17 juin. Pour l'instant, le flou demeure.

Mercredi soir 14 juin l'accès à Facebook était revenu en partie après deux jours de blocage. Impossible de savoir qui est à l'origine de ces perturbations, les opérateurs téléphoniques Orange et Malitel ont refusé de s'exprimer à ce propos tandis que du côté du gouvernement on affirme haut et fort que l'Etat « n'y est pour rien, c'est un problème global ».

Une explication qui tient difficilement la route, car le réseau social est parfaitement accessible si l'utilisateur emploie un VPN, un petit logiciel qui permet de camoufler sa localisation. A l'aide de ce moyen et en cachant donc le fait qu'ils soient au Mali, les internautes peuvent tout à fait se servir de Facebook, ce qui exclut l'idée d'une panne généralisée.

Impossible de tirer des conclusions, mais ce n'est pas la première fois que de telles perturbations sur les réseaux ont lieu. Il y a à peu près un an, après de grosses manifestations dans la capitale, c'est tout internet qui avait été coupé pendant plusieurs jours. Là aussi, le gouvernement et les opérateurs avaient botté en touche.

La multiplication des appels à marcher samedi contre le projet de réforme de la Constitution pourrait bien être un élément d'explication. Les deux précédentes manifestations ont été interdites sous couvert de l'état d'urgence. On ne sait toujours pas si cette marche qui doit regrouper partis politiques et société civile pourra avoir lieu.