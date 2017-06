Mali: une ressortissante du Malawi arrêtée à Bamako pour trafic de drogue

Une ressortissante du Malawi a été présentée, ce jeudi 15 juin, à un juge malien qui l'a inculpé pour «trafic international de drogue». Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Bamako avec plus de dix kilogrammes d'héroïne.

L’avion venait d’arriver au Mali en provenance du Malawi via l’Ethiopie. Sur le tapis roulant à bagages, deux valises à double fonds sont découvertes. Les services de douane et ceux de l’Office central des stupéfiants sont sur le qui-vive.

La propriétaire des bagages est interpelée. Après une fouille de ses affaires, en sa présence, près de 11 kilos d’héroïne sont découverts. C’est une première à l’aéroport de Bamako. Valeur de la marchandise : plus d’un demi-milliard de francs CFA.

Arrêtée, la ressortissante du Malawi, 41 ans, a refusé dans un premier temps de parler. Elle a été inculpée et écrouée, ce jeudi, pour trafic international de drogue. « On a constaté que présentement à Bamako il y a des dérivés de ces produits-là qui se trouvent souvent en circulation sous toutes formes de comprimés... Il est possible que le produit soit mis à la consommation à Bamako, comme Bamako peut être tout simplement une zone de transit », explique le procureur du Pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Boubacar Sidiki Samaké.

Au Mali, les investigations se poursuivent donc.