Niger: plusieurs morts après des pluies diluviennes à Niamey et dans l’Ouest

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Niamey dans la nuit de mardi à mercredi. Les dégâts sont importants. Dans la capitale, on a dénombré onze morts. Trois autres ont été enregistrés dans l'ouest du pays.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Niamey et l’ouest du pays ont causé d’importants dégâts humains et matériels. Toutes les cinq communes de Niamey sont déclarées sinistrées. « Nous avons 232 ménages qui sont sinistrés. Nous avons 14 décès dans les 48 heures qui viennent de passer », donne comme premier bilan le ministre de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Magagi Laouan.

Des voies impraticables, des écoles et des marchés inondés, Niamey la capitale était tout simplement méconnaissable en plusieurs endroits pour Moktar Mamoudou, le responsable de l’aménagement de la ville : « Le constat est amer. Effectivement, c’est une pluie exceptionnelle que nous avons enregistrée, mais qui a quand même mis à nu des problèmes dans la ville de Niamey ».

Pendant dix heures de temps, Niamey a été arrosée. Un véritable déluge que le principal déversoir de la capitale n’a pas pu contenir : « Le passage de l’eau a été bouché aussi par des déchets. C’est un exutoire en termes d’évacuation des eaux de la ville de Niamey vers le fleuve ».

Des digues pour contenir les eaux du fleuve Niger sont en construction sur la rive droite. Les 45 kilomètres de collecteurs d’eau sont également en construction.