Avion abattu en RDC: la justice belge compétente selon les parties civiles

Le ministre congolais (RDC) de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Bruxelles. Une plainte a été déposée contre lui par les familles des victimes pour des faits qui remontent à 1998 et qui sont imprescriptibles en droit international, s'il s'agit de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Au nom des rebelles du Rassemblent congolais pour la démocratie, il avait revendiqué, sur l'antenne de RFI, le tir d'un missile sol-air qui avait abattu un avion décrit comme transportant des militaires arrivant dans la ville de Kindu. L'avion était en fait occupé par des civils qui fuyaient les combats.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Le 10 octobre 1998, des proches d'Oscar Rachidi faisaient partie des 43 passagers de l'avion abattu à Kindu. Selon lui, il n'y avait plus d'autre solution qu'une plainte en Belgique contre Alexis Thambwe Mwamba : « Au Congo, le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Et lorsque le ministre, qui est lui-même responsable, se trouve dans l’exécutif, là vous ne pouvez pas vous attendre à une quelconque justice ».

Alexis Thambwe Mwamba ayant un titre de séjour permanent et une résidence en Belgique depuis 19 ans, la justice belge est compétente selon l'avocat des parties civiles : « On parle de crime contre l’humanité, crime de guerre. C’est l’épisode tragique où l’ordre est donné d’abattre un avion civil avec des civils à bord. On parle d’arrestations arbitraires, de tortures, traitements cruels inhumains et dégradants. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, où son poste de ministre de la Justice lui sert finalement de levier pour faire arrêter des opposants, des citoyens, de les enfermer, de les torturer… », détaille Alexis Deswaef.

L'enquête a été confiée à un juge d'instruction et elle concerne aussi pour détournement de fonds, la fille du ministre de la Justice congolais, Ngalula Fleur Thambwe Mwamba.