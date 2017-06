La RDC est en «grand danger» pour Koffi Annan et 9 ex-présidents africains

L'avenir de la République démocratique du Congo est en «grand danger», c'est en ces termes que Kofi Annan et neuf ex-présidents africains s'inquiètent de la situation dans le pays. Dans un «appel urgent en faveur d'une transition pacifique et démocratique en RDC», ils s'alarment de la non-tenue encore des élections.

Les mots sont forts, ces dirigeants africains se disent « consternés » par la situation politique au Congo et notamment par l'absence d'organisation d'une élection présidentielle. Une échéance reportée sans nouvelle date depuis décembre 2016 et qui doit permettre cette transition démocratique dans le pays. Résultat, la crise politique que traverse la RDC constitue une « menace à la stabilité, la prospérité et la paix de toute la région des Grands Lacs, voire de l'Afrique tout entière ». Les termes de cet appel sont donc sans ambiguïté.

Kofi Annan, mais aussi l'ex-président sud-africain, Thabo Mbeki, ou encore les ex-présidents du Nigeria et du Bénin, ils sont neuf en tout à s'alarmer que l'accord politique conclu entre majorité et opposition le 31 décembre dernier, et qui a permis d'éviter « un désastre », ne soient pas respectés et que les élections ne soient pas organisées d'ici la fin de l'année. Le non-respect de cet accord mine la possibilité d'une transition non violente, disent-ils, or les élections sont la seule option pour résoudre la crise de légitimité dont souffrent aujourd’hui les institutions politiques congolaises.

Ils appellent donc le Congo, mais aussi la communauté internationale à fournir toutes les ressources pour organiser ces élections d'ici la fin de l'année. Ils mettent aussi en garde : « Si la crise actuelle » n'est pas résolue « elle aura des conséquences sur tout le continent africain ».

■ Moïse Katumbi annonce son retour sans donner d’échéance

De son côté, l'opposant congolais en exil et candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi annonce son retour au pays. Actuellement, il est encore poursuivi en RDC dans une affaire immobilière pour le moins controversée. Ce n’est pas la première fois qu’il fait une telle annonce, mais celle-ci fait suite à la demande du comité des droits de l'homme de l'ONU qui appelle Kinshasa à garantir son retour en toute sécurité.