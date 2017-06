Violences au Kasaï en RDC: le Conseil des droits de l'Homme accusé de passivité

Le ton monte entre Washington et le Conseil des droits de l'Homme à Genève. Dans un communiqué au vitriol, la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley accuse le conseil de passivité sur le dossier des atrocités commises dans la province du Kasaï en RDC et demande une nouvelle fois une enquête internationale. Elle assure par ailleurs avoir reçu des rapports faisant état d'exécutions sommaires et de viols de masse.

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

Ni la nature ni la source de ces documents ne sont mentionnées. Mais l'ambassadrice américaine Nikki Haley se fait l'écho de nouveaux rapports très dérangeants faisant état d'une active campagne de meurtres et de viols de masse contre des femmes et des enfants commis par les forces armées congolaises dans la région centrale du Kasaï.

Elle demande une nouvelle fois qu'une enquête indépendante sur les atrocités commises dans cette région soit lancée. Le Conseil des droits de l'Homme devrait se pencher sur la mise en place de cette enquête internationale au début de cette semaine. A condition que ses 47 Etats membres arrivent à se mettre d'accord, ce qui est loin d'être acquis entre le groupe des Africains qui souhaitent une simple condamnation et une assistance logistique aux autorités congolaises pour leur enquête et les Européens qui adoptent une posture de fermeté et qui exigent une enquête internationale.

La légitimité du Conseil en question

Le communiqué de la mission américaine est donc un coup de pression supplémentaire. Nikki Haley s'était déjà ouvertement interrogée dans le passé sur la pertinence du Conseil des droits de l'homme qu'elle juge inefficace et biaisé contre Israël. « S'il ne se penche pas sur les faits aussi horribles que ceux qui se produisent dans les Kasaï, a quoi sert-il donc ? », écrit-elle.

La crise dans les Kasaï pourrait donc très rapidement devenir la crise en légitimité du Conseil des droits de l'Homme et acter un retrait américain.