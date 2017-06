RCA: réunion technique sur l’aide des bailleurs à Bangui

Sept mois après la grande conférence des bailleurs internationaux qui s'est tenue à Bruxelles pour aider au relèvement, les principaux intéressés se sont retrouvés mardi 20 juin à Bangui pour la première fois. Une réunion surtout symbolique qui a rappelé les grands enjeux de ce plan de redressement de la République centrafricaine.

La grande salle de l'hôtel Ledger était pleine mardi pour recevoir tout ce qui compte de bailleurs, diplomates, membres du gouvernement et de la communauté internationale sur les avancées du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix en RCA, plus communément appelé RCPCA.

A Bruxelles, les bailleurs internationaux, dont le FMI, la Banque mondiale ou l'Union européenne, ont promis pour 2,2 milliards de dollars d'aide à décaisser jusqu'en 2019.

Pour le moment, il n'y a pas eu d'avancées majeures, d'autant que la situation sécuritaire dans le pays, qui est le premier volet de ce plan de redressement, a empiré depuis l'arrivée au pouvoir de Faustin Archange Touadéra, bien que Félix Moloua, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, demeure confiant. « Nous avons des partenaires avec nous, nous avons des amis avec nous. Les partenaires, en venant massivement, montrent que la RCA est fréquentable. Donc c'est un capital de confiance que nous devons savoir utiliser », a-t-il affirmé.

Un point important a cependant été rappelé par Najat Rochdi, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU en RCA, celui de la relation entre sécurité, action humanitaire et relèvement du pays. « Il y a beaucoup de nouveaux foyers de violence qui ont donné lieu à de nouveaux déplacements et qui ajoutent à la vulnérabilité déjà existante de la population, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui il y a une conviction profonde que faire un lien immédiat avec le développement à travers le relèvement, sont des éléments fondamentaux de la consolidation de la paix. »

A l'issue de cette réunion, aucun calendrier n'a été donné pour une prochaine rencontre mais en attendant, certains chantiers devraient être mis en œuvre rapidement.