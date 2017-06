Violences dans le Grand Kasaï en RDC: poursuite des tractations à Genève

Les tractations se poursuivent à Genève autour de l’idée d’une enquête internationale sur les violences commises dans le Grand Kasaï. Déjà plus de 3 000 morts selon le tout dernier bilan donné par l’Eglise catholique au Congo. L’ONU parle de son côté d’au moins 42 fosses communes. C’est un véritable duel que se sont livré à la tribune du Conseil des droits de l’homme le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et la ministre congolaise des Droits de l’homme.

Avec notre envoyée spéciale à Genève, Sonia Rolley

La dernière session du Conseil des droits de l’homme date du mois de mars. Et pour le haut-commissaire Zeid, la situation s’est dégradée de manière dramatique dans le Grand Kasaï. Outre les allégations d’exécutions sommaires et de viols menés par des militaires, l’ONU dit avoir identifié un nouvel acteur, présenté comme un supplétif du régime, la milice Bana Mura qui aurait déjà tué et mutilé des centaines de victimes, détruit des villages entiers présumés proches des Kamuina Nsapu dans le territoire de Kamonia. D’horribles attaques ethniques, souligne le prince Zeid, parfois même en présence des forces de sécurité ou de chefs coutumiers. Et toutes ses informations, les équipes du haut-commissaire ont dû aller les chercher auprès des victimes, réfugiés congolais en Angola, en raison de restrictions dans ses enquêtes dans le Grand Kasaï.

La ministre congolaise des Droits de l’homme raconte une toute autre histoire. Elle n’est pas venue les mains vides, elle a présenté les principales conclusions du livre blanc du gouvernement sur le phénomène Kamuina Nsapu : 1 333 victimes civiles, selon la ministre, et 289 policiers dont 39 par décapitation. Les Kamuina Nsapu sont accusés de véritables « boucheries humaines ». C’est dans leurs centres d’initiation des miliciens qu’il faut chercher les vraies fosses communes, insiste Marie-Ange Mushobekwa, assurant que certaines de fosses indiquées par l’ONU, après ouverture, s’étaient révélées vides.

