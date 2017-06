Ouganda: Kampala accueille le Sommet de la solidarité pour les réfugiés

Jeudi 22 et vendredi 23 juin se tient en Ouganda le Sommet de la solidarité pour les réfugiés. L'Ouganda fait face à la plus grosse crise de réfugiés d'Afrique. Le pays accueille aujourd'hui 1,2 million de réfugiés venus de 13 pays différents, essentiellement Soudan du Sud, RDC, Burundi et Somalie. Malgré cette crise, l'Ouganda est l'un des pays à la politique d'accueil la plus progressiste au monde. Par exemple, le gouvernement ougandais alloue des terres à chaque famille de réfugiés à leur arrivée afin de construire des abris individuels et cultiver. Mais cette politique a un coût, question majeure de ce sommet.

Ce sommet a pour objectif principal d'appeler la communauté internationale à la solidarité. Les besoins pour les quatre années à venir ont été évalués par l'agence des Nations unies pour les réfugiés et l'Etat ougandais à 8 milliards de dollars.

Au mois de mai, le montant requis par le Haut-Commissariat aux réfugiés a été alloué à hauteur de seulement 18%. Les ONG sur le terrain en subissent les conséquences. Par exemple, le Programme alimentaire mondial a dû réduire les rations distribuées aux réfugiés.

Le second objectif de ce sommet est de promouvoir le modèle ougandais. Le nombre de réfugiés en Ouganda a doublé en moins d'un an. Une situation humanitaire qui s'est aggravée avec la reprise du conflit au Soudan du Sud, poussant plus de 750 000 personnes à fuir en Ouganda. Un afflux sans précédent dans l'histoire du pays. Pourtant, le gouvernement a assuré qu'il ne fermerait pas ses portes.

Ce jeudi, le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres réalise un déplacement dans les camps de réfugiés du nord du pays afin d'aller à la rencontre des réfugiés et des équipes sur le terrain avec de nombreuses personnalités telles que le Premier ministre ougandais, Filipo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés ainsi que Crystos Stylianides, le commissaire européen à l'aide humanitaire.