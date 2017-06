RDC: combats à Beni, la région sous tension

En République démocratique du Congo, des violents combats ont été signalés ce jeudi à Beni, dans le nord-est du pays. Des affrontements opposent des miliciens aux forces gouvernementales.

C’est à 6h30, heure locale, que les affrontements ont commencé ce jeudi par l’attaque d’une position de l’armée congolaise à Kalaou, à 12 kilomètres de Beni. Alors que les combats faisaient rage, un autre groupe a pris d’assaut la ville. Les habitants ont entendu des tirs à l’arme lourde et se sont immédiatement terrés chez eux.

L’armée pointe du doigt les groupes d’auto-défense Maï-Maï qui opèrent dans les environs, mais cette dénomination est très floue. Les objectifs semblent être l’auditorat militaire où sont détenus des combattants des ADF, un autre groupe rebelle, le cachot de la police nationale et la prison des femmes.

Le même groupe qu'à la prison de Beni ?

Il y a une dizaine de jours, c’est la prison de Beni qui a été ciblée par une attaque armée. Au moins, 900 personnes se sont évadées. Pourrait-il s’agir du même groupe ? Certains le pensent sur place. D’autant qu’un mouvement jusqu’ici inconnu a mené plusieurs attaques le week-end dernier en périphérie de la ville.

Il est trop tôt pour dresser un bilan nous dit une source militaire. Le maire de Beni parle lui de six assaillants tués. On sait toutefois que trois civils ont été touchés par l’explosion d’un obus dans l’école de Bungulu où se déroulait l’examen d’Etat. L’armée dit avoir repoussé les assaillants et le maire assure que le calme est revenu dans la ville.