ONU: Antonio Guterres à la rencontre des réfugiés sud-soudanais en Ouganda

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies est en visite en Ouganda dans le cadre du Sommet de la solidarité pour les réfugiés. Près de 750 000 Sud-Soudanais ont traversé la frontière ougandaise depuis l'intensification du conflit en juillet dernier. En tout, l'Ouganda accueille plus de 1,2 millions de réfugiés sur son territoire. Jeudi, malgré un problème d'hélicoptère, il s'est rendu accompagné d'une grosse délégation dans le nord du pays, zone principalement touchée par la crise des réfugiés sud-soudanais.

A peine descendu de l'hélicoptère, le secrétaire général des Nations unies est allé au contact des Ougandais et des réfugiés, les interrogeant sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans le camp d'Imvepi, il a été à la rencontre des réfugiés, femmes et enfants.

Le secrétaire général, conscient des difficultés auxquelles font face réfugiés et ONG, a aussi souhaité rencontrer les communautés locales ougandaises. Un leader local a expliqué les problématiques posées par l'arrivée massive des réfugiés : « Nos écoles, nos centres de santé, nos ressources en eau, nos routes ne sont pas prévu pour un aussi grand nombre. Par exemple, cette école a été prévue pour 600 enfants mais avec les réfugiés aujourd'hui on a trois fois ce chiffre. »

Des financements loin des attentes

Antonio Guterres a assuré être en Ouganda pour plaider leur cause. « Nous devons vous remercier parce que vous recevez avec une énorme générosité tous ces gens et partagez vos ressources qui sont limitées comme vous l'avez mentionné. Donc nous sommes très reconnaissant. Et nous demandons à la communauté internationale d'être à la hauteur de votre générosité en soutenant totalement le gouvernement et l'Ouganda, ensemble avec les réfugiés. »

Le Haut-Commissariat aux réfugiés et le gouvernement ougandais estiment les besoins à 2 milliards de dollars par an pour faire face à la crise. Hier, l'Union européenne a annoncé débloquer 85 millions d'euros.