Nigeria: Nnamdi Kanu exige un référendum sur l'autonomie du Biafra

Nous sommes Biafrais. Cependant, nous sommes partie prenante du Nigeria. Nous croyons qu'il y a une manière d'obtenir notre pays, le Biafra. Nous pensons que la voie politique est la meilleure manière d'y accéder. Car si nous suivons ce mot d'ordre et que nos sympathisants boycottent les élections à venir, comme l'élection du gouverneur dans l'Anambra, et bien, nous allons nous retrouver avec un leader qui ne partage pas notre cause à la tête de ce territoire. Donc nous pensons qu'il faut aller voter! Il nous faut voter pour notre propre gouverneur. Participer aux élections peut permettre d'élire des Biafrais comme député à l'Assemblée nationale. De même pour le Sénat...