RDC: l'appel de la Conférence des évêques aux Congolais

«Le pays va très mal. Debout Congolais !». C'est l'alerte que les évêques de la RDC ont lancé hier, vendredi 23 juin, à l'issue de la 54ème assemblée plénière ordinaire. La Majorité présidentielle semble d'accord avec l'analyse, mais s'inscrit en faux sur les causes.

Dans ce message au peuple congolais, les princes de l’Eglise font un diagnostic sévère de la situation socio-économique du pays, avant de lancer un appel à la classe politique pour qu’elle se ressaisisse et applique intégralement l’accord du 31 décembre 2016.

La majorité présidentielle, qui est également mise en cause, ne rejette pas la totalité de l’analyse des évêques comme l'explique Lambert Mendé, porte-parole du gouvernement et membre du bureau politique de la majorité. « Malheureusement, les évêques prennent position pour un camp contre un autre. Lorsqu’on lit leur analyse -qui n’est pas nécessairement fausse dans les prémisses-, mais au niveau de l’analyse des causes, nous sentons comme un parti pris, nous sentons comme une réticence, à prendre de manière objective position et à appeler le rassemblement à pouvoir résoudre les problèmes qui sont internes au rassemblement et qu’ils veulent généraliser à l’ensemble de la classe politique ».

Pour les évêques, la situation se dégrade de façon inquiétante, une situation misérable due à la non-organisation des élections. Une minorité a pris en otage des millions de Congolais, ont affirmé les membres de la Cenco.