Brouille diplomatique entre Rabat et La Haye à cause d'un ressortissant marocain

Le Maroc a rappelé son ambassadeur aux Pays-Bas pour «consultation». A l'origine de cette crise, une demande d'extradition du royaume chérifien restée lettre morte au sujet d'un de ses ressortissants. La diplomatie néerlandaise tente de minimiser.

De notre bureau de Bruxelles,

L’homme au centre de ce litige néerlando-marocain s’appelle Saïd Chaou. Côté face il s’agit d’un ancien parlementaire, côté sombre il s’agirait d’un trafiquant de stupéfiants à grande échelle recherché par la police de son pays.

Deux mandats d’arrêt internationaux ont été délivrés à son encontre, l’un en 2010, l’autre cinq ans après, notamment pour un trafic auquel il se serait livré entre le Maroc et l’Espagne. Arrêté à Rosendaël, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, il est depuis cette date détenu dans ce dernier pays.

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu à son sujet entre les autorités marocaines et néerlandaises, sans toutefois que ces dernières accèdent à la demande d’extradition formulée par Rabat.

Car entre-temps l’affaire s’est compliquée par les prises de position publiques de Saïd Chaou, qui apporte son soutien qu'il qualifie de politique aux partisans de l’indépendance de la région marocaine du Rif, agitée par des mouvements de protestation. Cela n’améliore évidemment en rien le cas de Saïd Chaou et le gouvernement néerlandais s’en trouve bien embarrassé.

Cependant, la décision du Maroc de rappeler en consultation son ambassadeur en poste à La Haye l’a pris de court et les ministres des Affaires étrangères et de la Justice des Pays-Bas disent trouver « inutile » et « incompréhensible » la réaction marocaine.