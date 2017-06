Développement du Rif: le roi du Maroc critique l’action du gouvernement

Le roi Mohammed VI a attendu la veille de l'Aïd el-Fitr au Maroc pour s'exprimer sur le mouvement qui agite la région du Rif. Dimanche soir, au cours d’un Conseil des ministres, le souverain s’est dit déçu et mécontent du retard pris par le programme de développement dédié à la ville d'al-Hoceima.

C'est la première fois depuis la reprise du mouvement Hirak dans la région d'al-Hoceima, que le roi du Maroc s'exprime sur cette crise. Sans évoquer la contestation, il critique l'action lente du gouvernement pour le développement de cette région, mais ne dit pas un mot sur la politique du pouvoir vis-à-vis de ce mouvement, dont une centaine de meneurs sont toujours en prison.

Lors d'une réunion qu'il a présidée à Casablanca dimanche, le souverain marocain a tancé ses ministres pour la non-exécution dans les délais des projets inscris au programme de développent dédié au Rif. Un programme échelonné sur 4 ans et commencé en 2015 qui traîne. L'argent qui lui a été consacré a été, selon les frondeurs, dérobé par la corruption généralisée dans le royaume. En effet, une enveloppe de 600 millions d'euros était allouée à ce programme qui devait englober une série de projets d'infrastructures et répondre aux revendications économiques et sociales des habitants du Rif.

Le cabinet royal précise aussi que le roi Mohammed VI a ordonné de mener « les enquêtes nécessaires à ce sujet » afin rapidement de désigner des responsables. Selon le communiqué, désormais, les ministres concernés devront, durant les congés annuels, assurer le suivi des projets pour cette région du Rif.