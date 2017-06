Massacre de Mwanza Lomba en RDC: verdict attendu samedi 1er juillet

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite sont accusés de «meurtre», «dissipation de munitions» et «outrage». Le procès devant le tribunal militaire de Mbuji Mayi fait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle on les voyait tirer, parfois à bout portant, sur des miliciens présumés, pour la plupart désarmés, dans le village de Mwanza Lomba, dans le Kasaï Oriental. Hier, lundi 26 juin, a eu lieu le réquisitoire.

L'auditeur militaire a requis la perpétuité contre deux majors, dont le commandant de l'opération, le sergent-major qui a filmé la fameuse vidéo et deux autres soldats toujours en fuite. Vingt ans ont été requi contre un capitaine et un lieutenant, dix ans contre un adjudant et douze mois dont six avec sursis pour un adjudant-chef.

Les avocats de la défense eux ont plaidé la relaxe, affirmant que ces soldats n'avaient fait que leur devoir pour défendre le territoire face aux miliciens.

Cette audience fait suite à une décision controversée lorsque samedi, le tribunal militaire a décidé d'abandonner la charge de crime contre l'humanité. Un choix qu'a regretté, hier lundi, le Bureau de l'ONU aux droits de l'Homme en RDC. « Retenir ces charges aurait été un signal fort contre tous ceux impliqués dans les violences au Kasaï », a déclaré l'organisation.

Pour certains, le choix des magistrats pourrait s'expliquer par des raisons cachées. « En retirant les crimes contre l'humanité, les peines deviennent moins sévères. C'est une décision légale même si elle pose question », confie un observateur. « Ça peut être une façon de minimiser les faits, de légitimer l'action des forces de sécurité contre les miliciens », ajoute la même source.

Le verdict est attendu samedi prochain. « Il sera très suivi. Tout le monde surveille ce procès car la vidéo des exécutions a fait le tour du monde », confie un témoin.