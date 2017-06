Une couverture santé universelle en Afrique, la réflexion est engagée à Kigali

A Kigali au Rwanda s'est ouvert ce mardi 27 juin le premier forum de l'OMS sur la santé en Afrique. Un millier de participants, décideurs, professionnels de la santé, membres du secteur privé et de la société civile, sont réunis autour du thème : «Les populations d'abord : la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique». Ce forum est présenté par l'OMS comme une plateforme permettant de discuter des défis et des solutions pour améliorer la santé sur le continent.

La route vers la couverture santé universelle en Afrique commence à Kigali et pour l'heure, il s'agit de renforcer la collaboration et les échanges d'idées entre les différents acteurs du secteur. Tel est le mot d'ordre de cette première édition du forum de l'OMS sur la santé en Afrique, comme l'a martelé lors de la cérémonie d'ouverture Matshidiso Moeti, la directrice pour l'Afrique de l'institution onusienne.

« Cette réunion inaugurale est une étape importante pour progresser dans la création de nouveaux partenariats, en alignant les priorités et en galvanisant l'engagement pour faire avancer la santé en Afrique ».

La directrice régionale de l'OMS en a profité pour saluer les efforts en la matière du pays hôte du forum.

Le Rwanda fait en effet partie des bons élèves du continent. En 2004, le pays a mis en place un système national d'assurance maladie qui couvre désormais plus de 80% de sa population. Et Anastase Murekezi, le Premier ministre rwandais a rappelé que l'enjeu était de taille. « Être en bonne santé est la base de tout le développement socioéconomique, et sans cela, rien ne fonctionnera. (...) Je demande à nos pays africains de mettre en place des stratégies pour aider à mettre en oeuvre les résolutions de ce Forum ».

Résolutions qui seront présentées ce mercredi lors de la cérémonie de clôture du forum.