Bénin: scandale d'ICC-Services, reprise du procès à Cotonou

C’est un scandale à la Madoff : un Madoff béninois qui se retrouve devant les juges ce 29 juin. Le procès de l'institution de placement d’argent ICC Services doit reprendre devant la Cour d’assises de Cotonou. Vingt-huit personnes dont six en détention provisoire depuis plus de sept ans doivent répondre notamment d'association de malfaiteurs, escroquerie, corruption et subornation de témoin. La Cour se prononcera notamment sur le sort des accusés, et ce n’est qu’après cette étape que sera abordée la question du dédommagement des victimes. Un procès très attendu.

Ils sont 150 000 Béninois, sans doute beaucoup plus, à avoir été spoliés dans cette escroquerie, la plus importante de l'histoire du Bénin. Beaucoup parmi eux ont perdu toutes leurs économies. D'autres se sont endettés à vie.

En 2006, ICC-Services se présente comme une institution de microfinance, mais propose aux épargnants des placements mirobolants selon un système pyramidal aujourd'hui bien connu : les intérêts sont payés avec l'argent des nouveaux arrivants. Plus les intérêts sont importants, plus les clients se pressent, ce qui alimente la machine. Au Bénin, ce sont plus de 150 milliards de francs CFA (200 millions d'euros) qui ont ainsi été collectés selon le FMI. Puis le système s'est effondré en 2010.

Si l'argent est parti en fumée, beaucoup de questions demeurent : « Comment une telle escroquerie a pu prospérer pendant 4 ans ? », s'interroge ainsi Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption. « Quel a été le rôle de certains responsables de l'Eglise du christianisme céleste qui semble impliquée ? Le rôle aussi de la classe politique ? Les responsables d'ICC avaient leurs entrées, ont-ils bénéficié de complicité ? ». « Nous voulons entendre les prévenus, conclut Jean-Baptiste Elias. Nous voulons comprendre. »