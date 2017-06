Filière du coton au Bénin: un rapport d’audit alarmant

C’est un rapport d’audit qui fait beaucoup de bruit au Bénin sur la filière coton publié lors du dernier Conseil des ministres mercredi 28 juin. Selon ce rapport, de 2013 à 2016, le manque à gagner pour l'Etat s'élève à plus de 125 milliards de francs cfa (190 millions d’euros). Est cité le nom de l'ancien ministre de l'Economie Komi Koutché, l’un des hommes clés du régime de l'ancien président Boni Yayi. Des poursuites judiciaires devraient être enclenchées, indique le Conseil des ministres dans son communiqué.

L’audit dénonce « de graves irrégularités », « une gestion de la filière qui n'était ni transparente, ni rigoureuse ». Il pointe « la gestion peu optimale de l'achat des intrants avec une surestimation d'environ 20 % des besoins par campagne », « des cas de commandes non livrées », « des dépenses non justifiées » ou encore « des ventes d'insecticides non facturées ». Le rapport dénonce aussi « des manques à gagner sur les ventes » du coton et constate des « irrégularités dans le cadre de la réquisition des usines de la SODECO ».

Ce secteur du coton, c'est celui sur lequel Patrice Talon a bâti sa fortune. L'audit porte sur trois campagnes agricoles de 2013 à 2016, la période justement où les relations entre Patrice Talon et le président Boni Yayi s'étaient fortement détériorées et le « roi du coton » était devenu un roi déchu. Aujourd'hui président, Patrice Talon affirme vouloir assainir la filière. Le gouvernement annonce qu'il a engagé des poursuites judiciaires contre les responsables et leurs complices.

Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de l’Economie Komi Koutché affirme pour sa part qu'il garde « un rapport sain avec sa conscience », qu'il attend d'être convoqué et de connaître les chefs d’accusation. « Puis nous aviserons », écrit-il.