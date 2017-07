RDC: le 57e anniversaire de l'indépendance célébré sans festivités

Le 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC a eu lieu ce 30 juin, sans flonflons. Le président de la République a, dans un simple communiqué, invité ses concitoyens à la méditation. Selon Joseph Kabila, son état de santé ne lui a pas permis d'adresser, comme de coutume, un message à la nation.

Le traditionnel défilé du 30 juin n'a pas eu lieu. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer son annulation. Mais, pour l'adresse à la nation, le président de la République a fait diffuser un communiqué à la télévision officielle. L'état de santé de Joseph Kabila ne lui a pas permis d'adresser un message à ses concitoyens. Certaines sources évoquent une maladie qui s'est manifestée à l'issue de sa récente tournée dans l'espace kasaïen et le Haut-Katanga. Des cultes religieux et autres manifestations ont toutefois été organisés çà et là à travers le pays.

Le Premier ministre Bruno Tshibala, lui, est allé s'informer sur l'attaque de jeudi en pleine journée du commissariat urbain de la Funa. La police, de son côté, a empêché une réunion de la société civile à laquelle devait prendre part le docteur Denis Mukwege. Selon le dernier appel des évêques catholiques, cette conférence devait porter sur la « Mobilisation pour le respect intégral de l'accord du 31 décembre 2016 ».