Migrants: réunion à Rome pour bloquer le flux au sud de la Libye

Notre action doit en premier lieu porter sur la Libye et notre priorité doit être une sortie de crise dans ce pays clé pour le dossier migratoire. Il est possible aussi d’agir dans le voisinage sud de la Libye, au Mali, au Niger, en soutenant la coopération régionale et en renforçant les capacités de ces pays en matière de sécurité, et je pense en particulier à l’initiative prise par les cinq pays du Sahel pour assurer la propre sécurité de leurs frontières. Sur le volet externe, nous devons pleinement mobiliser les instruments qui sont à notre disposition, que ce soit le fonds fiduciaire d’urgence et le plan d’investissement externe. Nous ferons aussi preuve d’une grande fermeté notamment en rappelant le lien entre les politiques des visas et les politiques de retour. Enfin, nous devons réfléchir à des actions plus déterminées contre les passeurs, contre tous ceux qui les soutiennent. Et nous avons évoqué ensemble des initiatives possibles.