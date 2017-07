Madagascar: dans la capitale, des soins gratuits pendant trois jours

Depuis jeudi, un salon Médecine et bonheur a ouvert ses portes sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Antananarivo, et prend fin ce samedi soir. Consultations avec des médecins généralistes et des spécialistes, dépistages du diabète ou de maladies sexuellement transmissibles, etc. Une opportunité pour de nombreux Malgaches d'avoir accès à des soins de qualité. Madagascar compte 3000 médecins généralistes pour 24 millions d'habitants. Si en zone rurale, le manque criant de docteurs est le principal problème d'accès à la santé, en ville nombreux sont ceux qui n'ont pas les moyens financiers de payer une consultation.

Aux stands de consultations et dépistages, les files d'attente sont longues. Des centaines de Tananariviens se sont déplacés pour bénéficier de soins gratuits. Car à 20 000 ariary (6 euros), la consultation, nombreux sont ceux qui font l'impasse sur le médecin faute de moyens et de couverture santé. C'est le cas de Soa, retraitée. « Je suis toujours malade, malade, malade. Je fais beaucoup de palpitations, donc je viens pour voir comment fonctionne mon coeur. On n'a pas assez d'argent pour aller tout le temps en consultation. Et les médicaments aussi sont très chers. »

Rendre les soins accessibles à ceux qui n'en ont pas les moyens, mais aussi informer et conseiller, précise Ialy Rajemisa, l'une des organisatrices : « L'objectif, c'était vraiment d'offrir de la santé pour toute la population. On a vu beaucoup de monde sur le stand de la circoncision de masse, et on a aussi vu beaucoup de Malgaches qui font de l'auto-médication. Il y a plusieurs médicaments qui circulent dans les épiceries, dans la rue, qui viennent de la Chine par exemple, qui ne sont pas de bonne qualité et c'est une sensibilisation qui permettra de lutter contre cela. »

Forts de ce succès, les organisateurs ont prévu de renouveler l'expérience dans plusieurs villes de la Grande Ile. En octobre, le salon médecine et bonheur s'installera à Tamatave.