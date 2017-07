Sénégal: Abdoulaye Wade annonce qu'il rentre battre campagne

Le Sénégal attend toujours le retour de l'ex-chef de l’Etat Abdoulaye Wade, dont les lieutenants assurent qu'il sera à Dakar lundi 10 juillet. Abdoulaye Wade, qui est candidat d'une liste de l'opposition pour les législatives du 30 juillet, vient justement d'accorder un entretien à la chaîne sénégalaise SEN TV, dans lequel il assure notamment qu'il battra physiquement campagne malgré son grand âge.

Abdoulaye Wade promet dans cet entretien d'être présent, notamment dans la banlieue de Dakar, pour la campagne électorale qui s'ouvre dimanche soir.

Sur les raisons de son arrivée prochaine au Sénégal, l'ancien chef de l’Etat cite bien entendu sa désignation comme tête de liste de la coalition Wattù Senegaal. S'il revient, c'est aussi, explique-t-il, parce que les choses vont de plus en plus mal au Sénégal et parce qu'il veut apporter sa contribution à la reconstruction du pays.

Concernant la grâce dont a bénéficié son fils Karim Wade, il y a un peu plus d'un an, et son exil au Qatar, Abdoulaye Wade accuse le président Macky Sall d'avoir fait des « demandes insistantes » auprès de l'émir de ce pays afin d'obtenir un accueil de l'ancien ministre.

Karim Wade candidat à la présidentielle 2019

Sur l'avenir de Karim Wade, son père déclare qu'il sera bel et bien le candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019.

Enfin, l'ancien chef de l’Etat est revenu sur l'affaire Khalifa Sall en demandant aux libéraux de soutenir le maire de Dakar emprisonné depuis mars car le sort de ce dernier, analyse-t-il, rappelle celui de Karim Wade.