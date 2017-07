Le Tchad lance une opération pour un vaste plan de développement

Le Tchad adopte un plan national de développement pour les trois prochaines années. Un Conseil extraordinaire de ministres a adopté vendredi le plan d'ici 2021 et une autre stratégie à moyen terme intitulée « le Tchad que nous voulons en 2030 ».

C’est un Conseil extraordinaire de ministres qui a adopté le document : un plan national de développement sur trois ans, inspiré d’un document stratégique qui, lui, s’étend jusqu’en 2030. « Le montant global de l’opération de développement s’élève à un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA. Et le gap recherché se situe, public et privé confondus, autour d’un peu plus de 3 700 milliards de francs CFA », renseigne Ngueto Tiraïna Yambaye, ministre de l’Economie et de la planification du développement.

Un beau programme, mais face auquel les Tchadiens, marqués par la crise financière que traverse le pays, se demandent ce qu’il changera à court terme dans leur quotidien. Réponse du ministre Ngueto Tiraïna Yambaye : « L’économie tchadienne est en réalité sous financée. Donc il y a beaucoup d’opportunités d’investissements, ce qui va accroitre les activités économiques au Tchad et va créer de l’emploi, surtout de l’emploi. Puis le secteur privé qui est porteur de croissance pourra s’exprimer. Donc l’activité que l’on va reprendre et la sortie de la crise est pour bientôt ».

Une table-ronde de collecte de fonds est prévue à Paris du 7 au 8 septembre 2017 pour mobiliser des fonds.