Le président rwandais en Israël pour consolider les liens entre les deux pays

Paul Kagame, le président rwandais est ce dimanche 9 juillet en visite en Israël. Il est considéré comme le principal allié africain d'Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Une visite de deux jours qui vient consolider les liens considérés comme particulièrement chaleureux qui existent entre les deux pays. Au programme : des rencontres avec son homologue israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre Benyamin Netanyahu.

Pour Emmanuel Nahshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, le président rwandais joue un rôle prépondérant dans le rapprochement entre Israël et le continent africain : « Le président Kagame est l'un des architectes de la stratégie qui permet à Israël de renouveler ses relations avec les Etats africains. C'est grâce à lui que plusieurs pays africains votent maintenant en faveur d'Israël et se rapprochent de nous. »

L'été dernier, le Premier ministre Benyamin Netanyahu a effectué une tournée diplomatique en Afrique. Il s'est rendu dans quatre pays, dont le Rwanda.

En outre, les deux pays ont signé un accord de coopération en 2014 et en 2015, et le Rwanda a également ouvert une ambassade à Tel-Aviv.

En avril dernier, Paul Kagame a pris fait et cause pour Israël devant Aipac, le lobby pro-israélien aux Etats-Unis. « Israël a le droit d'exister et de prospérer comme un membre à part entière de la communauté internationale », a souligné le président rwandais. « Ce n'est pas une atteinte aux droits d'un autre peuple ».