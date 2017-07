La Chine envoie ses premiers soldats dans sa nouvelle base de Djibouti

Trois navires de la marine chinoise ont quitté hier le port de Guandong dans le sud du pays, ce mercredi 12 juillet. A leur bord, les premiers effectifs qui vont rejoindre la nouvelle base militaire chinoise de Djibouti, la première sur le continent.

Annoncé début 2016, ce projet d’envergure a pour but officiel de fournir des escortes navales en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, par où transite une grande partie de ses importations d’hydrocarbure, mais aussi d’apporter de l’aide humanitaire et de protéger ses ressortissants sur le continent. A Djibouti, la Chine vient rejoindre la France, les Américains, le Japon, l’Allemagne, l’Italie et l’Union européenne qui y possèdent déjà leurs installations militaires. C’est une grande première pour Pékin qui préfère néanmoins jouer la discrétion.

Au terme de base militaire, Pékin préfère celui de base logistique. Installée entre la zone franche et le nouveau port financés par la Chine, son objectif affiché est de fournir du ravitaillement en vivres et en carburant aux navires qui depuis 2008 protègent ses voies maritimes contre la piraterie. Il s’agit d’offrir une escale et du repos à ses marins qu’ils participent aux opérations d’escortes, d’évacuation, de maintien de la paix ou de soutien humanitaire.

Position stratégique

C’est en tout ce cas ce qu’affirme le ministère chinois de la Défense, comme la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie ou le Japon avant elle. La Chine entend profiter de la position stratégique de Djibouti, ilot de stabilité dans la Corne de l'Afrique, pour affirmer son statut de grande puissance. Mais les Occidentaux regardent d’un œil inquiet l’arrivée de ce nouveau voisin qui ne communique que très peu sur les caractéristiques de son futur centre opérationnel.

Le président djiboutien a d’abord évoqué une capacité de 400 hommes, avant que son ministre des Affaires étrangères ne le fixe à 2 000. En tout cas, les trois navires qui ont quitté le port de Zhanjiang ce mardi 11 juillet ne sont a priori pas en mesure de transporter plus d’un millier de personnes.