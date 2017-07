En Algérie, une nouvelle session du baccalauréat pour les retardataires

Une panne de réveil et c'est, en principe, le drame pour les candidats au baccalauréat qui arrivent en retard à l'examen. Ce ne sera pourtant pas le cas en Algérie. En effet, les candidats retardataires ou absents le jour des épreuves ont le droit à une seconde chance. Une session spéciale débute ce jeudi débute pour permettre à plus de 100000 candidats de repasser les épreuves. Mais ce cadeau du président Abdelaziz Bouteflika n’était pourtant pas prévu au départ.

Cette année, aucun retard n'a été toléré lors du baccalauréat en Algérie, même pas la traditionnelle demi-heure de grâce. L'idée, c'était d'éviter des fuites de sujet, comme en 2016, une année marquée par une vaste fraude qui avait contraint les autorités à organiser de nouvelles épreuves. Les centres d'examen ont donc fermé leur porte à l'heure pile, laissant dehors des jeunes en pleurs devant les écoles.

Abdelaziz Bouteflika a donc visiblement été ému, et peut-être sensible aux doléances des parents d'élèves. Il a réédité cette mesure qui n'a été prise que deux fois ces 16 dernières années, et pour des cas de forces majeures. Et alors que sa ministre de l'Education avait publiquement exclu toute nouvelle épreuve, il en a décidé autrement. Peut-être parce qu'il pensait qu'ils n'étaient qu'un millier au départ, mais en faisant les comptes, c'est finalement plus 104 000 élèves qui sont concernés par cette session qui prend donc une ampleur insoupçonnée.

Des résultats décalés pour tout le monde

A l'instar de la ministre, plusieurs voix s'élèvent contre cette mesure qualifiée de prime à la paresse, prime aux fainéants, par plusieurs syndicats. Des syndicats en colère, qui ne veulent pas de cette session, même s'ils avaient dénoncé l'extrême rigueur appliquée au mois de juin. Le Conseil des lycées d’Algérie dénonce une décision injuste, populiste. Une mesure politique qui n'est en rien pédagogique.

Il y a ceux qui dénoncent aussi le coût de ces nouveaux examens et la surcharge de travail pour les enseignants. Même l'Association nationale des parents d'élèves craint que cette session incite les élèves à arriver en retard aux prochains examens, en se disant qu'ils auront toujours droit à un rattrapage. Ce qui est en jeu dans cette pluie de réactions, c'est que le diplôme du baccalauréat ne perde de sa crédibilité.

Cette nouvelle session qui débute, ce jeudi, doit durer jusqu'au 18 juillet. Il faudra donc patienter pour les résultats du baccalauréat national. En effet, ils ne seront pas communiqués le 15 juillet comme prévu, mais fin juillet pour les deux sessions.