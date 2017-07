Les migrations des éleveurs provoquent violences et tensions au Kenya

Au Kenya, le comté de Laikipia est en proie à des violences répétées. Depuis plusieurs mois, des milliers d'éleveurs fuyant la sécheresse dans le nord de la vallée du Rift envahissent les fermes et les ranchs du comté pour faire paître leurs bêtes. Des migrations courantes au Kenya. Mais cette année les éleveurs sont armés, et le niveau de violence ne cesse d'augmenter, révélant un conflit à connotation politique.

Ils sont des milliers d'éleveurs, principalement pokots et samburus, à la tête de troupeaux de dizaines de milliers de bêtes. Depuis plusieurs mois, ils envahissent les larges propriétés de la région souvent détenues par de riches kényans blancs. Mais aussi des centaines de fermes de petits exploitants.

Ils attaquent également des villages habités par d'autres communautés. Malgré le déploiement de l'armée en mars, le conflit s'accentue, et on compte des dizaines de personnes tuées, et des centaines des déplacés. A une crise d'origine climatique, s'ajoutent des tensions foncières historiques entre les communautés.

Le tout dans un climat politique tendu à l'approche des élections générales, explique Murithi Mutiga, chercheur à l'International Crisis Group. Du fait de la décentralisation actée par la Constitution de 2010, la compétition pour les postes de gouverneur et d'élus dans les assemblées locales est féroce. Et dans le cadre d'élections se jouant principalement sur des lignes ethniques, certains y voient une volonté politique.

Dans un rapport publié la semaine dernière, Human Rights Watch a dénoncé l'échec des forces de police à mettre fin aux violences, violences qui pourraient empêcher certaines populations d'aller voter le 8 août, précise l'ONG.