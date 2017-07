Mort du juge Borrel à Djibouti: un rapport accrédite la thèse d’un assassinat

Retour à la Une de l'affaire Borrel, du nom de ce magistrat français retrouvé mort à Djibouti en 1995. Le parquet de Paris fait état d'un nouveau rapport d’expert qui confirme la thèse de l'assassinat. Selon eux, le magistrat a été frappé et son corps incendié.

Ces experts ont été réunis à la demande « des avocats de la famille » et du « magistrat instructeur ». Il s’agit d’un, anthropologue, d’un expert incendies et d’un médecin légiste « spécialiste des corps brûlés ». Ils ont examiné les photos du cadavre de Bernard Borrel et leurs conclusions écartent « définitivement » la thèse du suicide privilégiée par la France et Djibouti au moment des faits.

Ces conclusions sont au nombre de 4 : d’abord, il y a la répartition des brûlures. L’essence aurait été déversée sur le corps « recroquevillé » donc par un tiers. Puis il y a le briquet : retrouvé à proximité du corps, il n’a pas « brûlé ni même chauffé ». Bernard Borrel ne le tenait donc pas entre ses mains au moment de sa mort. Ensuite, il leur semble « très peu probable » qu’une victime en proie aux flammes ait pu marcher sur une dizaine de mètres. Et enfin, les fractures découvertes sur son corps n’ont été causées ni par des brûlures ni par une chute, mais plutôt par des coups portés au moment de la mort, selon le rapport.

Ces conclusions confirment les précédentes expertises qui ont déjà permis de requalifier les faits en « assassinat ». « Il va falloir maintenant chercher les vrais commanditaires », a déclaré dans la presse l’avocat de la famille.