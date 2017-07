RDC: attaque au marché central de Kinshasa, deux personnes tuées

C'était en début d'après-midi ce vendredi 14 juillet. Deux personnes, dont un policier, ont été tuées par une quinzaine d'hommes armés lors d'une attaque contre le marché central de Kinshasa. Aucun des assaillants n'a été arrêté.

En début d'après-midi, le grand marché grouillait de monde ce vendredi. Une ambiance bonne enfant. Et soudain apparaît une quinzaine de jeunes gens, fronts et poignets cernés de rubans rouges. Avec en main, des machettes. Un seul est porteur d'une arme à feu. Ces curieux visiteurs se dirigent vers le bureau de l'administration. Après avoir neutralisé le policier en faction à la porte, ils entrent et ressortent avec le corps inerte de l'administratrice qu'ils viennent d'exécuter.

Le groupe se remet alors en route pour quitter les lieux. A la sortie du marché, un policier est tué par balle. Les assaillants poursuivent leur marche et incendient un bureau de police. Ils s'évanouissent dans la nature avant l'arrivée des forces de l'ordre. Et c'est la débandade au marché central, dans les environs et dans l'ensemble du centre-ville. Selon le numéro un de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, il s'agit des brigands, des voleurs qui ont rencontré la résistance de la police et qui ont fui.