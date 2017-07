Deux hommes d'affaires nigérians dans le collimateur de la justice américaine

Washington a engagé des poursuites pour confisquer les actifs aux Etats-Unis de dirigeants de sociétés pétrolières de nationalité nigériane, fortement soupçonnés de corruption dans le cadre de marchés obtenus entre 2011 et 2015. Le ministère américain de la Justice cible ainsi 144 millions de fonds illicites qui auraient été blanchis aux Etats-Unis et qu'elle veut donc saisir pour, indique-t-elle, « les rendre à ceux à qui ils ont été volés ».

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Kola Aluko s'est affiché avec les stars d'Hollywood Leonardo di Caprio, Jamie Foxx ou Naomi Campbell. Mais l'homme d'affaires nigérian se fait désormais discret. On ne l'a plus vu depuis mai, il était alors à bord de son yacht de 65 mètres de long, au large de Hong Kong. Surtout, pourra-t-il encore profiter longtemps de son beau bateau ? Le Galactica Star, d'une valeur de 80 millions de dollars, sera confisqué dès que possible, a annoncé la justice américaine.

Celle-ci a déjà prévu la vente après saisie de son appartement new-yorkais de 580 mètres carrés avec vue sur Central Park. Il l'avait acheté 50 millions de dollars, et la somme récoltée constituera ainsi un record pour ce genre de procédure.

Complicité d'une ex-ministre

Mais pourquoi donc Kola Aluko, ainsi que Olajide Omokore sont-ils ainsi dans le viseur des justices américaine, mais aussi nigériane et européenne ?

En fait, ces propriétés de luxe sont le fruit d'un blanchiment après qu'ils aient vendu pour un milliard et demi de pétrole, suite à des contrats obtenus grâce à la corruption de la ministre nigériane en charge à l'époque. Diezani Allison-Madueke s'était vue offrir un logement à Londres, des œuvres d'art et avait en échange favorisé les deux hommes.

Parmi les pièces intégrées au dossier judiciaire, des enregistrements audio dans lesquels la ministre leur recommandait d'être un peu moins exubérants et rapides dans leurs dépenses.