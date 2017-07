Drame du stade Demba-Diop: le gouvernement sénégalais annonce des mesures

A Dakar, l'effondrement d'un mur suite à une bousculade au stade Demba-Diop lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football entre les clubs de Ouakam et de Mbour, a fait au moins 8 morts par asphyxie et des dizaines de blessés, samedi 15 juillet. Le gouvernement sénégalais a publié ce dimanche un communiqué dans lequel il annonce un certain nombre de mesures.

Le gouvernement sénégalais interdit notamment toutes les activités sportives ou culturelles pendant la campagne électorale. Cette campagne pour les législatives du 30 juillet est d’ailleurs à l’arrêt ce dimanche sur décision des grandes coalitions politiques elles-mêmes. Le gouvernement a également annoncé l’ouverture prochaine d’une information judiciaire afin d’établir les responsabilités du drame. Le stade Demba-Diop de Dakar est d’ailleurs fermé au public depuis ce matin pour les besoins de cette enquête.

Le drame s'est produit lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football entre les clubs de Ouakam et de Mbour au stade Demba-Diop de Dakar. Durant la prolongation, alors que le Stade de Mbour menait 2 à 1, des échauffourées entre supporters ont éclaté au niveau de la tribune découverte, provoquant une grande bousculade. Un mur s'est alors effondré. Bilan : huit morts et plusieurs dizaines de blessés.

Une première rencontre a eu lieu en urgence dès hier soir entre le directeur la Ligue de football, le ministre des Sports et les représentants de la police. Tous sont la cible de nombreuses critiques, notamment en raison du problème récurrent de violence dans les stades. Les affrontements entre supporters sont quasi-systématiques lors des grandes rencontres à Dakar. L’état des infrastructures et de la présence policière est également mis en cause.

La police se décharge de toute responsabilité. Elle refuse de donner le nombre exact d’agents déployés lors du match, mais assure qu’ils étaient suffisamment nombreux. Mais les témoins qui ont vécu l’effondrement de ce pan de mur disent que la police était dépassée.