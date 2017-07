Sénégal: au moins huit morts dans une bousculade dans un stade à Dakar

Le drame s'est produit ce samedi 15 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football qui opposait le club de Ouakam à celui de Mbour au stade Demba Diop de Dakar, la capitale sénégalaise. Des échauffourées entre les supporters au niveau de la tribune découverte ont provoqué une grande bousculade, une partie de la tribune s'est alors effondrée. Le bilan provisoire fait état d'au moins huit morts. En fin de soirée, la situation était stabilisée, les secours toujours sur place.

L’accident a eu lieu un peu avant 20h au stade Demba Diop de Dakar. Un but venait d’être marqué, selon des témoins. Les supporters des deux équipes ont commencé à s’affronter avec des jets de pierre et de projectiles. Il y a eu alors un mouvement de foule et un pan de mur s’est affaissé. Certaines personnes ont été piétinées dans la bousculade. Au moins huit personnes sont mortes et 49 blessés dont certains grave, selon un bilan provisoire.

Samedi en fin de soirée, les blessés graves avaient été acheminés vers les hôpitaux de la ville, mais certains blessés plus légèrement étaient toujours sur place. A minuit, on pouvait voir des supporters assis au milieu du stade, attendant d’être évacués. La tension était encore forte, avec des jets d’objet encore dans certaines tribunes. La police était déployée au milieu du stade pour contenir cette foule.

Le ministre des Sports vient d’annoncer qu’il suspendait tous les matchs à venir, y compris les matchs de lutte. Il va falloir à présent établir des responsabilités notamment en ce qui concerne l’état des infrastructures.

Le stade Demba Diop a été construit dans les années 1960. Il y a eu des opérations de rénovation depuis, mais ont-elles été correctement effectuées ?

Au Sénégal, les matchs de football n’attirent pas autant les sponsors que les rencontres de lutte, et l’une des conséquences de ce manque de moyens, c’est que les stades ne sont pas suffisamment sécurisés. Des témoins sur place affirment que les policiers étaient en nombre insuffisant, qu’ils n’ont pas réussi à canaliser les supporters qui s’affrontaient jusqu’à ce que se produise ce drame.