Mali: un plan de 2000 milliards de francs CFA pour le développement du Nord

Au Mali, le gouvernement met sur pied une stratégie de développement pour le nord du pays. Ce plan, qui va s'établir sur 10 à 15 ans pour un montant de plus de 2000 milliards de francs CFA (plus de 3 milliards d’euros), reste en majeure partie à financer.

Améliorer la gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et renforcer les infrastructures ou encore la vitalité économique des régions du Nord, voilà les trois axes stratégiques qui vont être développés au cours des prochaines années. Une manière de rattraper le retard de développement de ces régions, pour Boubou Cissé, ministre de l’Economie et des finances : « Un rattrapage de développement de façon générale (développement économique, développement social), mais un rattrapage qui va nous permettre d’aller vers une émergence sociale et économique sur l’ensemble du territoire malien. »

Plus de 2 000 milliards de francs CFA sont requis pour ce vaste plan de développement, à peine plus de 10% sont déjà financés. Le reste, il va falloir le trouver. Une raison de plus pour prioriser les chantiers, estime Abda Ag Kazina, premier vice-président des autorités intérimaires de Kidal : « Pour le moment, si on construit une école là où il n’y a pas d’eau, elle ne sert à rien ; si on construit un centre de santé là où il n’y a pas d’eau, il n’y aura personne pour le fréquenter. La priorisation est obligatoire et ce n’est pas toujours le cas. Pour la région de Kidal, le transport de l’eau, c’est un projet de 30 milliards, ce n’est pas la mer à boire pour un pays ».

Le gouvernement malien s'est engagé à décaisser 100 milliards de francs par an, pendant trois ans. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aujourd'hui à Abou Dhabi, espère obtenir une aide du fonds souverain de l'émirat.