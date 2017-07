Elections au Congo-Brazzaville: le PCT de Sassou Nguesso en tête au premier tour

Le Congo-Brazzaville attendait les résultats des élections législatives et locales du 16 juillet dernier. Le 21 juillet, le ministre de l'Intérieur les a proclamés. Sans surprise, le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso, est largement en tête.

Selon les résultats lus à la télévision officielle, le Parti congolais du travail (PCT) a gagné 70 sièges dès le premier tour des élections législatives du 16 juillet dernier au Congo-Brazzaville. Par ailleurs, 28 de ses candidats sont en ballotage pour le second tour fixé au 30 juillet prochain.

Loin derrière le PCT, sept indépendants qui se réclament de l’Union des démocrates et humanistes-Yuki (UDH-YUKI) de l’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas ont été élus et quatre autres sont qualifiés pour le second tour.

Boycott et report

L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) a réussi à élire trois candidats, dont son premier secrétaire, Pascal Tsaty Mabiala. Six autres candidats de l’UPADS, reconnue comme la première formation d’opposition, sont en ballotage pour le second tour.

Une frange de l’opposition a boycotté ces élections. De manière générale, les électeurs se sont mobilisés à l’intérieur du pays, mais la participation a été relativement faible à Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale et la deuxième ville du pays, à en croire le ministère de l’Intérieur.

Ce dernier a annoncé que dans les circonscriptions de Kingoué et Kéllé, où des troubles ont été enregistrés, le vote sera réorganisé après-demain, lundi 24 juillet. En revanche, aucune date n’a été fixée pour neuf des 14 circonscriptions de la région du Pool, où le vote a été reporté.