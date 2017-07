Tchad: changement à la tête de la société CotonTchad

Au Tchad, la société cotonnière CotonTchad a organisé samedi 22 juillet une journée portes ouvertes sur fond de transition. Financée par l’Etat, l’entreprise, qui traverse des difficultés, voulait saisir l’occasion pour plaider en faveur de la filière coton. Mais à la veille des journées portes ouvertes, le président-directeur général de l’entreprise, Mohamed Ibni Oumar Mahamat Saleh, a été remplacé.

Mohamed Ibni Oumar Mahamat Saleh a été remplacé samedi par Mahamat Masri au poste de président directeur général de la CotonTchad. Nommé en 2016, le fils de l’opposant Ibni Oumar Saleh, a hérité d’une société sans crédits de campagne. En huit mois, il a dû batailler ferme pour sauver la campagne cotonnière en cours.

« Mais il y avait toujours trop de problèmes » confiait un haut cadre de l’entreprise, qui explique la nomination du nouveau PDG : « un ancien de la maison, par un souci de privilégier l’expérience. Le sortant était très jeune. »

Ce limogeage n’est donc pas interprété comme une sanction et Mohamed Ibni Oumar Mahamat Saleh devrait rebondir assez rapidement, selon plusieurs sources. Où, on ne le sait pas encore, mais depuis jeudi, plusieurs postes se sont libérés dans la haute administration. Un autre observateur rappelle aussi qu’il y a deux postes vacants au gouvernement et cela depuis plusieurs mois.