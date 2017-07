CNSA désigné en RDC: la majorité satisfaite, une «escroquerie» pour l'opposition

La composition des principaux postes du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) du 31 décembre 2016 a été annoncée samedi soir, le 22 juillet. Et les réactions n'ont pas tardé. RFI a interrogé Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, etChristophe Lutundula pour l'opposition.

Après la nomination de la direction du CNSA en RDC hier samedi, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minaku ne cache pas sa satisfaction, en parlant d'une structure essentielle dans l'organisation des élections. Il appelle ce qu'il qualifie de « l'autre aile du Rassemblement » à participer à un processus qui sera, dit-il, transparent.

« L’installation du CNSA est un symbole important, démontrant que le cap sur les élections est réel et que, dans un délai responsable, nous allons de nouveau affronter le peuple. Voilà, c’est un motif de satisfaction pour la majorité présidentielle. L’essentiel c’est qu’il y a des composantes de la majorité et de l’opposition qui sont au bureau du CNSA et qui ont décidé d’œuvrer pour les élections. L’essentiel aussi c’est que la porte n’est pas fermée pour les autres ».

RFI: l’opposition historique ne fait pas partie de ce conseil, est-ce qu’en l’état vous pensez que le processus peut aller de l’avant en RDC ?

« S’il y a un parti politique qui continue à tergiverser par rapport notamment au CNSA, par rapport au calendrier électoral qui sera dans un temps proche présenté à la population, c’est que ce parti cherche plutôt à trainer la population dans une approche plutôt insurrectionnelle, ce n’est pas démocratique et c’est inacceptable ».

« Nous ne sommes pas concernés »

« Nous ne sommes pas concernés » a réagi hier Christophe Lutundula au nom de l'opposition historique en réaction à l'annonce de la composition du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Membre du Conseil des sages du Rassemblement et vice-président du G7, Christophe Lutundula accuse le président Joseph Kabila de tout mettre en œuvre pour s'éterniser au pouvoir. Le Rassemblement, dit-il, va tout mettre en œuvre pour que les élections soient organisées avant la fin de l'année, comme convenu.

« Il y a deux choses. La première c’est que – et c’est pour cela que j’ai parlé d’escroquerie politique – le président Kabila fait semblant d’appliquer l’accord, alors qu’en réalité il ne prend que les apparences pour tromper l’opinion et il reste dans sa logique d’avoir les élections, quand qu’il le voudra.

La deuxième c’est qu’aujourd’hui en RDC ni la Constitution, ni toute autre loi de la République et encore moins l’Accord de la Saint-Sylvestre, ne donnent pouvoir ni au président de la Céni, ni à une quelconque institution de la République de reporter, de renvoyer sine die, une élection, à fortiori une élection qui procède de la Constitution. Ça, ça ne produira aucun résultat ! Nous sommes sûrs (de) la volonté du peuple congolais, d’avoir les élections transparentes, crédibles, inclusives. Et cela avant le 31 décembre de cette année ».