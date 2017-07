Au Togo, plusieurs célèbres humoristes perdent la vie dans un accident de voiture

Ce dimanche, un grave accident de la route a coûté la vie à six personnes, dans le centre du pays, aux environs de Tchaloudé. Les humoristes revenaient d’une série de représentations dans le nord du pays. Après cette tragique disparition, la scène culturelle est sous le choc.

Dans la maison d’Agbasko à Kohé à l’ouest de Lomé, voisins, amis et curieux passent. Sa fille est en larmes, un ami qui lui a parlé avant son départ pour Kara se lamente, il ne peut y croire pas.

Junior Aménounya, journaliste, était aussi dans la région. Il a vu le véhicule des humoristes sous le camion en rentrant : « On a vu une voiture de type 4x4 sous le camion de transport. Et on a tout de suite compris que les occupants de la voiture ne pouvaient pas être vivants parce que c’était vraiment horrible. Il y a deux de ces humoristes que j’avais vus sur scène samedi soir, et ils sont morts, c’est un drame ».

Komi Ntsuley alias Gogoligo, humoriste était avec eux dans le convoi de voitures. Samedi, ils ont animé des spectacles. Il est sous le choc : « Je ne sais pas si présentement, alors que vous me voyez, je ne sais pas si je vis, si c’est réel. On était tous ensemble. Lors du dernier spectacle, on continuait à faire rire les gens et je ne sais pas si quelqu’un pourra oublier cet instant que l’on a partagé. Moi, je ne savais pas que c’était la dernière fois que je les voyais ».

Le téléphone de Gogoligo n’arrête pas de sonner. Tout le pays est en émoi, et le président Faure Gnaassingbé aussi. Il a écrit sur son compte Twitter : « J'ai appris avec une immense peine la disparition, dans un accident de circulation, de plusieurs compatriotes, dont de célèbres humoristes. Je partage profondément la douleur des familles éplorées et leur présente mes sincères condoléances ainsi que celles de la nation togolaise ».

Agbasko, Folo et son épouse, Ousmane Akoriko et les frères Gafo ne feront plus jamais rire.