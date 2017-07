Libye: Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar doivent s’engager à un cessez-le-feu

La dernière fois que les deux hommes forts de la Libye se sont vus, c'était à Abou Dhabi et la rencontre n'avait pas débouché sur un accord. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale, et son rival le maréchal Khalifa Haftar se retrouvent donc ce mardi en France, sous l’égide du président français Emmanuel Macron. Et si les deux hommes n’ont encore fait aucune déclaration publique, l’Elysée a déjà rendu publique une version de travail du document qui pourrait être adopté à l’issue de la rencontre.

L’Elysée a fait parvenir en fait le texte d’une déclaration commune qui pourrait être adopté ce mardi. Mais les discussions se poursuivent. Et selon ce document de travail, les deux parties réaffirmeraient la nécessité d’une résolution pacifique de la crise libyenne.

Ils s’engageraient à un cessez-le-feu sur toutes les opérations, du moins celles qui ne concernent pas la lutte antiterroriste. Ils s’engageraient également à la construction d’un Etat civil et à œuvrer pour la tenue d’élections présidentielle et parlementaire le plus rapidement possible.

Les hommes forts de la Libye, le chef du gouvernement d’union nationale Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar doivent poursuivre leur échange en personne. Et si cette déclaration est effectivement adoptée aujourd’hui au château de La Celle-Saint-Cloud, il s’agira d’un grand pas en avant, puisque lors de leur précédente rencontre en mai dernier à Abou Dhabi il n’y avait eu aucune déclaration finale.