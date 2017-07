Libye: en quoi l’accord de Paris légitime al-Sarraj et légalise l’action d’Haftar

Succès diplomatique ou déclaration très ambitieuse pour d'autres, les analyses sont diverses après la rencontre organisée, mardi 25 juillet, par Paris entre les deux frères ennemis de la Libye, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, et l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar. Dans une déclaration en 10 points, lue en arabe, les deux hommes s'accordent sur un cessez-le-feu et sur l’organisation d'élections au printemps 2018. Cet accord à la française confirme chaque partie dans son rôle, mais reste à l’avantage du président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj.

Depuis plus de deux ans, plusieurs pays s'employaient à ramener la stabilité en Libye, c'est finalement la France qui a pu faire une percée, ce mardi 25 juillet. Elle a arraché à l'homme fort de l'est du pays une reconnaissance de l'accord politique inter-libyen signé en décembre 2015 au Maroc. Une première, puisque le maréchal, tout comme le Parlement de l'Est, n'avait jamais reconnu l'accord de Skhirat. Cette reconnaissance de principe entraîne celle du Conseil présidentiel libyen, né de cet accord, et donc de la légitimité de Fayez al-Sarraj.

Paris a également obtenu de Khalifa Haftar un engagement tacite de ne pas marcher sur Tripoli. A plusieurs reprises, il avait menacé de le faire. C'est dans ce sens-là que le terme « cessez-le-feu » est employé dans le document conjoint agréé par les deux partis. L'accord prévoit aussi de soumettre l'autorité militaire sous ordre de l'exécutif, et c'est encore un gain pour Fayez al-Sarraj. L'accord politique inter-libyen a transféré ce pouvoir du chef du Parlement au chef du Conseil présidentiel, mais en réalité la déclaration de Paris reste floue sur ce point-là.

Mais même si cet accord de Paris avantage le président du Conseil présidentiel, il donne une légalité politique à l'action du chef de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, et le reconnaît comme interlocuteur international pour la Libye. D'ailleurs, Khalifa Haftar, arrivé dimanche dernier à Paris, est toujours dans la capitale française. Selon une source proche du maréchal, il aurait tenu des réunions pour des contrats d'achats d'armes à la France, une fois l'armée réunifiée et l'embargo levé.